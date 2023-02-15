通緝犯違停遭盤查謊報名字 警識破逮捕歸案

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身上揹著4條通緝案的巫姓男子日前駕車載女友到台中市豐原區便利超商買東西，因將車子違停超商前，警方上前攔查，男子心虛謊報身分被警方識破，依法逮捕歸案。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月15日

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）巫姓男子駕車載女友到台中市豐原區便利超商買東西，因將車子違停超商前，警方上前攔查，男子心虛謊報身分被警方識破，經查他身揹4條通緝，依法逮捕歸案。

台中市豐原警分局今天發布新聞稿指出，日前執行巡邏勤務，凌晨1時35分，行經豐原區豐東路、向陽路口時，發現一輛轎車違規停放在超商前的紅線上，上前盤查，要求車上的駕駛巫姓男子出示證件。

巫男神色慌張謊報名字，卻遲遲不肯提供身分證字號讓員警查證，警方發現有異，要求線上同仁到場支援，巫男女友自超商購物出來，苦苦哀求警方放男友一馬，雙方僵持下，支援警力到場，巫男才鬆口表明真實身分。

警方初步調查，巫男分別遭台中、彰化、新北地檢署發布毒品危害防治條利、洗錢防制法、藥事法等通緝共4案，依法逮捕歸案。（編輯：黃世雅）1120215