水牛公園數百隻烏龜慘死蜈蚣籠 嘉縣府追查凶手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣太保市水牛公園埤塘中數百隻烏龜日前慘死蜈蚣籠，公所已派人將裝滿烏龜屍體的籠子撈起，並追緝凶手。（太保市公所提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉縣太保市水牛公園埤塘數百隻烏龜日前慘死蜈蚣籠，縣府相關單位正在追緝凶手；農業處畜產保育科今天表示，濫捕烏龜恐違反野生動物保育法，最高可處30萬元罰金。

嘉義縣政府農業處畜產保育科長石蕙菱今天告訴中央社記者，日前接獲太保市公所通報，水牛公園大埤塘有大量死在蜈蚣籠的烏龜，派人到場發現死亡的烏龜有400~500隻。

太保市長鄭淑芬表示，公所已派人將十幾節蜈蚣籠從埤塘中撈起來，避免造成環境污染；蜈蚣籠裡面內裝著滿滿的烏龜屍體。

石蕙菱說，目前尚未找到行為人，將持續監控追查凶手；濫捕烏龜恐違反野生動物保育法，依野保法第18條及42條規定，騷擾、虐待保育類野生動物者可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1120215