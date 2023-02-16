刺死勸戴口罩超商店員案 被告認罪殺人願償命

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桃園市男子蔣嘉凱（左）遭規勸戴口罩竟持刀刺死超商店員，一審遭判死刑，二審16日開庭，蔣男在法警戒戶下出庭，並說他認罪，殺人願償命，但他不知為何殺人，應是吃藥茫了。中央社記者劉世怡攝 112年2月16日

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（中央社記者劉世怡台北16日電）桃園市男子蔣嘉凱遭規勸戴口罩竟持刀刺死超商店員，一審遭判死刑。二審今天開庭，蔣男說，他認罪，殺人願償命，但他不知為何殺人，應是吃藥茫了，死者姐姐則請求維持死刑。

死者的姐姐於庭上說，請求法官維持判蔣嘉凱死刑，蔣嘉凱完全沒有悔意，也沒有賠償，甚至也沒有主動道歉，是媽媽要他道歉，他才道歉。爸爸媽媽因喪子之痛，還沒有走出來。

蔣嘉凱於還押時面對記者詢問，找不到跟家屬道歉的方式嗎，蔣嘉凱回應「一命賠一命，你覺得不好嗎」。

二審台灣高等法院今天由受命法官郭惠玲進行準備程序，詢問蔣嘉凱的犯罪經過、動機，並提示相關證據等；蔣嘉凱在庭上表示，「我認罪，我該死，但我不知道為何殺人，講坦白的，就是吃藥吃茫了。我接受死刑，我殺人要償命」。

蔣嘉凱說，他殺人是事實，但犯意部分，他不知道，並不是檢方指控說的精心策劃去殺人，且迄今他對死者的臉，完全記不起來。案發當天雖前往超商3次，但實際狀況，部分沒有印象。

蔣嘉凱辯護人主張，對蔣嘉凱犯罪事實不爭執，但為蔣嘉凱提出刑法第19條第1項的無罪答辯，即「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」。聲請台北巿立聯合聯院松德院區，為蔣嘉凱做精神鑑定，確認其行凶前服藥狀況是否有影響其犯案。

辯護人主張，蔣嘉凱犯後留在現場，應適用自首並減刑，另請求勘驗影片確認行凶時，不是故意朝胸部刺殺。

公訴檢察官陳慧玲表示，本件犯罪事實發生在凌晨5時43分，警方在5時50分抵達，蔣嘉凱即跟到場警方說「是我殺的」，現在卻要爭執7分鐘以前有刑法第19條第1項情形。

死者家屬委任律師指出，蔣嘉凱行凶前在超商可以正常結帳買東西，回家換衣服，然後帶著凶器赴超商，把被害人引誘出來，再下手殺人，並不適用刑法第19條第1項情形。

法官郭惠玲諭知，本件若要調查鑑定是否符合刑法第19條第1項情形，應同時要釐清蔣男有無濫用藥物，而導致辨識、控制力降低，屬於自行招致的行為，若是則不適用刑法第19條第1項不罰。

法官庭末諭知，辯護人應於3週內提交聲請精神鑑定理由、勘驗影片段落及原因，再由合議庭討論裁定，另考量人犯在押以及勘驗影片影響開庭日期等，先暫定3月23日開庭。

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全案緣於，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻強制戴口罩期間，蔣男在民國110年11月21日凌晨4時許赴桃園巿龜山區某超商購物，因未戴口罩，遭30歲蔡姓男超商店員規勸，蔣男負氣未結帳離去，回家拿口罩；蔣男第2次戴著口罩進入購物時，雙方發生口角，他憤而將口罩丟往店員身上離去。

蔣男第3度進入超商並叫出蔡姓店員，隨後拿出身藏利刃刺殺多刀，蔡姓店員奮勇搶下利刃後，在超商門外失血過多不支倒地，蔡姓店員左胸有多處刀傷，雖送醫搶救，仍因13處銳器傷（其中3處刺中心臟）大量出血後死亡。（編輯：方沛清）1120216