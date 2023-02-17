亞運龍舟金牌國手陳俞安墜坑亡 桃市府將加強工程防護

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亞運龍舟金牌國手陳俞安16日騎車時意外摔進污水下水道工程工作井身亡，桃園地檢署17日依過失致死罪嫌，諭知黃姓工地現場負責人以新台幣7萬元交保。圖為桃園市水務局在工作井原有防護上，再增設一組防墜網。（桃園市水務局提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月17日

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（中央社記者葉臻桃園17日電）亞運龍舟金牌國手陳俞安昨天騎機車時意外摔進污水下水道工程工作井身亡。桃園市水務局今天說，類似工程除原有的3層防護措施外，將加放紐澤西護欄、加強夜間警示等防護設施。

桃園市政府水務局晚間發布新聞稿表示，對污水下水道工程都有每週定期進行工區及夜間巡查，並有不定期抽查交維計畫及聯合稽查等管理機制。

桃園市政府水務局長劉振宇今天也和桃園市污水下水道BOT建設計畫的3家民間機構及相關監造、履約管理等工程人員，進行污水下水道工區交通維持督導，全面檢視現場安全措施，並由桃北污水系統BOT建設廠商進行報告說明現場配置，包含警示燈及爆閃燈、施工圍籬等佈設。

水務局表示，因應本次事故，除既有的施工圍籬、防墜鐵質護欄及防墜網3層防護措施外，將提出精進作為，包括要求施工廠商在迎車面放置灌水的紐澤西護欄，避免人員墜落、減少車輛直接掉入，以及增設燈具加強夜間警示，並增設一組防墜網。

水務局也說，後續仍會要求此案BOT建設廠商配合檢察官調查，以釐清情況後追究相關責任；本事故廠商除慰問家屬外，保險理賠部分，也將全力協助家屬。（編輯：方沛清）1120217