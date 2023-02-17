亞運龍舟金牌國手陳俞安墜坑亡 工地負責人涉過失7萬元交保

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（中央社記者葉臻桃園17日電）亞運龍舟金牌國手陳俞安昨天騎車時意外摔進污水下水道工程工作井身亡。桃園地檢署今天依過失致死罪嫌，諭知黃姓工地現場負責人新台幣7萬元交保。

年僅28歲陳俞安昨天清晨5時許騎機車行經桃園區國際路二段、文中路交叉口時發生事故，連人帶車摔進深達14公尺污水下水道工程工作井內身亡。

案發地點為桃園市政府水務局委外施作的桃園市污水下水道系統工程，陳俞安的父母上午提出警示燈光不足、防護不完全等質疑，盼求真相。

桃園地檢署檢察官今天會同法醫相驗，並找來工地現場的黃姓負責人說明，訊後依過失致死罪嫌諭知黃姓負責人新台幣7萬元交保。

據了解，初步相驗，陳俞安身上有擦傷痕跡、腿部骨折，由於當時工作井內積水深達數米，確切死因是否為溺斃，預計20日在中壢殯儀館解剖釐清。

桃檢指出，已指派專責檢察官負責偵辦，並指示警方現場相關事證保全及蒐證、積極調閱資料，以釐清死亡原因、查明真相；另請犯罪被害人保護協會桃園分會派員連繫被害人家屬，提供法律協助及關懷。（編輯：戴光育）1120217