亞運金牌龍舟國手陳俞安墜坑身亡 得年28歲

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亞運金牌龍舟隊隊員陳俞安（前）16日清晨騎機車時，連人帶車摔進污水下水道工程的工作井內，5小時後才被發現死亡。圖為2018年陳俞安出席國慶花車遊行活動。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園市28歲陳姓男子今天清晨騎機車時，連人帶車摔進污水下水道工程的工作井內，5小時後才被發現死亡。經運動界證實，死者是曾獲得2018年亞運金牌的龍舟隊隊員陳俞安。

檢警調查，陳俞安凌晨5時許為參加活動外出，騎機車行經桃園區國際路二段和文中路交叉口時，因不明原因發生事故，連人帶車撞破圍籬護欄、摔進污水下水道工程工作井內。

據了解，工作井有14公尺深，且積水深達數公尺，直至上午10時許工程人員開工進行抽水作業時，才發現沉在水底的陳俞安；經消防人員搶救送醫後，陳俞安仍在中午宣告死亡。

陳俞安在2018年亞運龍舟賽拿下2金1銀佳績，當時因為長相帥氣，被外界稱為「龍舟天菜」；運動界人士今晚向媒體證實他的死訊，讓龍舟界相當不捨。墜坑原因則待待桃園地檢署檢察官、法醫明天相驗釐清。（編輯：方沛清）1120216