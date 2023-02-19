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南投保全監守自盜200萬入住汽車旅館被逮 收押禁見

2023/2/19 21:31
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（中央社記者吳哲豪南投19日電）南投草屯鎮昨天發生運鈔車搶案，賴姓保全涉嫌監守自盜200萬元現金，南投警方在台中市豐原區一間汽車旅館逮獲賴男，賴男經檢方訊問後遭聲押，南投地院今晚裁定羈押禁見。

22歲賴姓保全員昨天與吳姓同事出勤運鈔任務，將運鈔車停在草屯鎮青雲街，吳姓保全員下車在附近用餐，賴姓保全員留守車上，賴男涉趁同事不在監守自盜拿走車內約新台幣200萬元現金。

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吳姓保全員向警方報案指出，運鈔車停在青雲街附近，他先下車吃飯，賴男留守，後來賴男走進店內找他並稱「親人找我，等一下回來」，將金庫鑰匙移交給他保管，用餐後回車上等候很久仍未見賴男返回，打電話也聯繫不上，驚覺有異，打開金庫後赫然發現金額短少。

南投縣警察局草屯分局在台中市豐原區一間汽車旅館埋伏，逮捕正準備要進入旅館的賴男；賴男下午被移送南投地檢署接受複訊，訊後遭檢察官向南投地方法院聲押，法院也於今晚裁定賴男羈押禁見。（編輯：陳仁華）1120219

#南投縣
#青雲街
#南投地檢署
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