登清水斷崖步道女山友腳扭傷 警義消接駁下山送醫

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3名山友相約攀登清水斷崖上的大同大禮步道，其中一名女山友在大禮步道途中扭傷腳踝，又碰上下雨迷途且裝備不足，警義消上山救援，使用SKED搬運與林道沙灘車接駁的方式運送下山送醫。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月20日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）3名山友相約攀登清水斷崖上的大同大禮步道，其中1女山友在大禮步道途中扭傷腳踝，又碰上下雨迷途且裝備不足，消防局獲報出動警消7人、義消13名搜救，接駁搬運下山送醫。

花蓮縣消防局日前接獲報案，指稱一行3人在大同大禮步道（同禮步道），於登山途中有1人扭傷腳踝，報案者家屬轉述受傷人員山區所在位置，請求協助。

消防局評估患者無立即生命危險，且入夜後搜救難度增加，隨即聯繫當地民宿業者讓3人夜宿一宿，並派遣搜救小組於隔日上午前往待救點搜尋。由於山區道路錯綜複雜，共出動警消7名、義消13名，共20人前往救援。

搜救隊伍由消防局新秀分隊長王韋竣帶隊，於上午7時30分到達登山口，在與傷者聯繫過程中，傷者表示3人在山區均平安，保暖、飲食等安全無虞。

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因訊號斷斷續續無法詳細了解狀況，搜救隊請傷者原地待救勿移動。搜救隊伍依據傷者回傳的座標於上午9時48分接觸到傷者及其友人共3人，經檢視其腳踝因扭傷無法行動，在簡單清洗傷口與包紮後，使用SKED搬運與林道沙灘車接駁的方式，於下午1時許安全運送下山，送國軍花蓮總醫院檢查。

花蓮縣消防局表示，太魯閣國家公園內步道為旅遊熱點之一，但入夜後步道偶有大霧，能見度不高，路徑不明顯，若冒然闖入容易迷路、受傷，民眾從事戶外活動時，應衡量自身體能狀況，同行應有熟悉路況人員，妥適規劃適當路線，避免摸黑尋路，造成自身安全危害狀況發生。（編輯：陳政偉）1120220