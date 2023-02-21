北市刑大追毒品案 犯嫌開車衝撞遭警開槍後逃逸

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台北市刑大21日偵辦毒品案件，埋伏時遭察覺有異的林姓犯嫌開車衝撞，警方立即朝其休旅車輪胎開6槍，但林嫌仍駕車逃離。警方隨後在新北市新莊區中和街路邊尋獲涉案車輛，但林嫌已棄車，初步檢視車內並無血跡。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月21日

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北市刑大今天下午偵辦一起毒品案件，在新北產業園區附近埋伏時，察覺有異的林姓犯嫌竟開車衝撞員警，警方立即朝其休旅車輪胎開6槍，仍遭林嫌駕車逃逸，正積極追緝中。

台北市警察局刑事警察大隊今晚透過聲明稿表示，偵七隊8名員警今天偵辦毒品案件，持新北地檢署所核發拘票執行拘提犯嫌林男行動，下午3時許在新北市五股區五工六路一帶埋伏時，遭林嫌開車衝撞，員警幸未受傷。

警方當下立即朝林嫌駕駛的休旅車輪胎開槍射擊6發，但林嫌駕車逃逸；警方隨後循線於新北市新莊區中和街路邊尋獲涉案車輛，林嫌已棄車，初步檢視車內並無血跡。

目前警方正在針對涉案車輛進行鑑識採證，並持續查緝逃逸林嫌，將積極緝捕到案。（編輯：蕭博文）1120221