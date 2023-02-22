女子投資虛擬貨幣244萬血本無歸提告 男子判2年8月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）一名陳姓男子和彭姓女子組詐騙集團，在網路上成立投資虛擬貨幣「雲合幣礦場群」的社團及虛擬挖礦網頁，謊稱可投資獲利，徐女匯款244萬多元血本無歸提告，陳男遭判刑2年8月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，陳男和彭女組成詐騙集團，先在網路上成立名為投資虛擬貨幣「雲合幣礦場群」的社團及虛擬挖礦網頁，將徐女加入2人成立的「雲合幣礦場群」LINE群組。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳男向徐女謊稱正在經營網路虛擬貨幣雲合幣，投資礦場可以有基本獲利，徐女誤信陳男說詞，透過自己和徐母多個銀行帳戶匯款給陳男，金額總計為新台幣244萬3551元；徐女後來發現對方未依約給付投資獲利報警處理，彭女因未到案遭通緝，陳男則被檢方依詐欺罪起訴。

地院法官審理此案時，根據原告提供匯款資料及證詞等證據，加上陳男有詐欺前科，審酌被告曾因詐欺等案件，經偵查判刑後竟然不能戒慎警惕，再度犯案，持續向被害人詐騙，涉犯刑法網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑2年8月，沒收未扣案犯罪所得116萬8660元，全案仍可上訴。（編輯：黃世雅）1120222