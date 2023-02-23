北部民眾遭詐寄送金融卡 雲警埋伏12小時超商逮人

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）北部1名被害人日前遭詐騙，郵寄2張金融卡到雲林縣某家超商，被害人察覺有異報案，雲林縣斗六派出所派員埋伏12小時，逮捕取貨于姓男子，查獲被害人金融卡，全案依法送辦。

雲林縣斗六警分局副分局長黃仁男今天表示，斗六警分局日前接獲情資指出，北部有1名被害人遭以家庭代工為由收取金融卡，當被害人將2張金融卡郵寄到雲林縣某超商後，察覺有異立刻報案，警方成立專案小組調查。

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黃仁男指出，斗六派出所員警自21日凌晨4時起開始在超商埋伏，直到21日下午4時才看到1名頭戴安全帽、身穿黑色外套男子前來領取包裹，員警見狀，立即上前表明身分並盤查男子，當場拆開包裹後發現內含被害人的郵局金融卡及農會金融卡各1張。

警方調查，22歲的于姓男子擔任詐騙集團車手，其機車所懸掛車牌並非原車牌，于男對於車牌來源交代不清，警方現場將于男逮捕，擴大追查共犯，且在訊問後全案依詐欺、洗錢防制法及竊盜等罪移送雲林地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1120223