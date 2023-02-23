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武陵賞櫻回程廂型車冒煙起火 9人驚魂幸無受傷

2023/2/23 20:35（2/23 20:51 更新）
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王姓駕駛23日開著一輛廂型車，搭載8名乘客到武陵農場旅遊，要返回梨山住宿時，行經台中市和平區台7甲線54.5公里處卻發生廂型車自燃意外，車輛瞬間成為一團火球，所幸人員疏散及時，未釀傷亡。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月23日
王姓駕駛23日開著一輛廂型車，搭載8名乘客到武陵農場旅遊，要返回梨山住宿時，行經台中市和平區台7甲線54.5公里處卻發生廂型車自燃意外，車輛瞬間成為一團火球，所幸人員疏散及時，未釀傷亡。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月23日
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（中央社記者趙麗妍台中23日電）王姓男子今天駕駛廂型車載著8名乘客前往武陵農場賞櫻旅遊，返梨山住宿時，行經台中市和平區台7甲線54.5公里處，廂型車自燃，緊急車停路邊，疏散車上乘客，幸無人傷亡。

台中市消防局今天下午4時22分接獲報案，在台7甲線54.5公里處，有火燒車意外，立刻派員前往現場救援，消防人員到達現場，車輛已全面燃燒，立即部署水線搶救，乘客與司機共9人，無人受傷。

台中市和平分局調查指出，車子由王男駕駛、車上乘客8人，一行人前往武陵農場旅遊，行程結束準備前往梨山住宿，行駛途中卻發現車輛冒煙，緊急將車輛停路旁，疏散車上乘客，無人員傷亡。

火勢在下午5時25分撲滅，道路恢復通行，警方初步瞭解車上未載易燃物，確切起火原因待調查釐清。（編輯：陳仁華）1120223

台中市消防局23日下午獲報，在台7甲線54.5公里處發生火燒車意外，立刻派員馳援，消防人員到場時車輛已全面燃燒，立即布水線搶救，所幸乘客與司機共9人未有傷亡。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月23日
台中市消防局23日下午獲報，在台7甲線54.5公里處發生火燒車意外，立刻派員馳援，消防人員到場時車輛已全面燃燒，立即布水線搶救，所幸乘客與司機共9人未有傷亡。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月23日
#台中市
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