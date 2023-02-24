平復威權時期司法與行政不法 420人將公告還清白

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）法務部今天指出，在促轉會解散後，接手威權統治時期司法不法及行政不法案件的平復工作，經審議後確認不法，至今合計平復420名政治受難者案件，將刊登公報還清白。

法務部新聞稿指出，去年5月促轉會解散後，由多個部會承接原業務，其中有關威權統治時期司法不法及行政不法案件的平復工作，由法務部接手，並逐案確認受難者判決書、案卡、紀錄表，以及其所受不法裁判、處分或事實行為。

新聞稿指出，依據促進轉型正義條例規定，將確認後受難者案件送由「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」審查，經審議後確認不法，並將平復名冊刊登行政院公告，至今合計平復420名受難者案件，也是首波公告平復名單。

法務部表示，420名將公告平復的受難者案件，主要來源為曾依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」獲補償者，即白色恐怖時期案件，包括山東流亡師生冤獄案、海軍反共先鋒訓練營等案件，均依促轉條例視為不法，處分視為撤銷。

法務部解釋，山東流亡師生冤獄案受難者遭控為匪諜，依當時「戡亂時期檢肅匪諜條例」判決有罪確定或裁判交付感化教育；另外，海軍反共先鋒訓練營案件受難者，因歸俘或思想不純正為由，未經審判逕移送至「反共先鋒營」進行思想改造，侵害人身自由。

另一方面，就金錢補償部分，法務部官員指出，「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」予以補償的案件，通常都已獲補償，若認不足，可向內政部「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」請求差額補償。

新聞稿指出，後續將發函相關機關塗銷這些政治受難者的前科紀錄，去除不實的污名，還給不幸受難者清白名譽及其家屬應有的公道，具體實踐轉型正義。（編輯：李錫璋）1120224