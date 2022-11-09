姚文智「流麻溝」直球面對歷史 周美玲願弭平傷痕

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電影「流麻溝十五號」出品人姚文智（右）與導演周美玲（左）日前受訪分享拍攝點滴，姚文智表示，這部電影是直球面對白色恐怖歷史，周美玲則說，這是一部溝通跟弭平傷痕的電影。中央社記者董俊志攝 111年11月9日

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（中央社記者王心妤台北9日電）電影「流麻溝十五號」全台熱映中，出品人姚文智認為，這部作品是「直球對決」白色恐怖歷史，希望更打開台灣影視作品的界線；導演周美玲則說這是一部溝通與弭平傷痕的電影。

「流麻溝十五號」描述女性政治受難者故事，也是姚文智從政壇轉戰電影圈後參與的首部影視作品。姚文智接受中央社記者專訪表示，跟「流麻溝十五號」原著作者曹欽榮是老朋友，深聊後萌生改編成電影的想法，「曹老師的田調做得很完整，我也有台灣100年故事的構想。」

姚文智說，韓國有描述光州民主化事件的電影「我只是個計程車司機」，但台灣電影近年逐漸小品化，「我希望台灣主題的影視作品，路線要打開，希望能有更多台灣100年的故事。」他也希望透過自己的背景，整合更多外部資源進入電影圈。

被問到是否想嘗試當導演？姚文智笑說，募資已經很困難，「募資時我都開玩笑說，姚文智當導演的話就不要投錢。導演是個專業，我想我能做的是主導計畫進行。」周美玲則形容姚文智適合當電影造夢者。姚文智也強調，並非台北市長選舉失利後才決定轉戰電影圈，而是電影夢早在擔任新聞局長時就已扎根在心上。

周美玲表示，雖然跟姚文智認識多年，卻直到這次才有深入合作，「當時接到姚大的電話，說到想拍女性、思想犯的電影，這就徹底打中我了。」

周美玲當時剛拍完電視電影「弓蕉園的秘密」，也對於白色恐怖事件背後的歷史做調查，接到「流麻溝十五號」邀請後，也能很快進入狀況，並到綠島勘景。

談到片中3名女主角展現不同特質，陳萍的世故、嚴水霞的堅韌、余杏惠的單純。周美玲認為，「流麻溝十五號」更多的是描述女生之間動人的情誼與人生百態，「如果你好奇台灣的女性思想犯，就來看看吧！可以看見歷史、女孩之間甜美的故事、優美的畫面、故事也很好入口，大家不用有太多成見，只要進來看就會被感動。」

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對於有網友認為「流麻溝十五號」是一部政治電影，姚文智表示，電影講述思想犯的故事，當然與政治有關，但也和女性、歷史、人權相關，「有些人對政治電影的排斥來自於教條式的想法和負擔，但這部電影不是，而是一個好看的電影，也很好哭。」

姚文智表示，真正的自由不是只在鍵盤上的自由，而是從心裡出發並能承擔責任，以影視作品來說，能有表演、資本、看見的自由，希望「流麻溝十五號」能實現自由的真正意義。（編輯：張雅淨）1111109

電影「流麻溝十五號」描述女性政治受難者故事，導演周美玲表示，一聽到電影是關於女性、思想犯議題，隨即被打動、決定接拍。中央社記者董俊志攝 111年11月9日

電影「流麻溝十五號」出品人姚文智希望利用自己的專業，讓更多資源進入電影圈，期盼更打開台灣影視作品的界線。中央社記者董俊志攝 111年11月9日

從政壇轉戰電影圈的姚文智擔任電影「流麻溝十五號」出品人，希望講述台灣100年的故事，也盼透過自身背景，整合更多外部資源進入電影圈。中央社記者董俊志攝 111年11月9日