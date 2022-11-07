流麻溝十五號賣破1600萬 姚文智38刷盼大家追上

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）電影「流麻溝十五號」上映第2週，全台票房已破新台幣1600萬元，出品人姚文智透露自己已38刷，希望大家能追上。「賽德克．巴萊」男主角林慶台更為電影包辦原創歌曲的詞曲創作。

「流麻溝十五號」完整呈現綠島女子分隊的點點滴滴及悲歡離合，所有事件都符合真實脈絡，希望觀眾能進一步了解當時的歷史背景故事，也能從原著的口述歷史中，尋找片中角色原型是參考哪些受難者前輩。

電影出品人姚文智昨晚和女主角余佩真、連俞涵一同出席映後活動。連俞涵分享，她所飾演的女思想犯陳萍離開綠島後，確實想和余佩真飾演的杏子斷絕一切聯繫機會，「有時候越深情的人其實看起來越無情，因為大家見到彼此，真的會想起當時受苦受難的狀況，可是我心裡永遠不會忘了她們。」

姚文智透露，自己其實就是跟受難者的家屬生活在一起，他們平常真的不會掛在嘴邊，「我太太的阿公和伯父當時是直接被槍斃的，我知道他們的痛，只要每講一次就會刺痛他們。」

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電影原創歌曲「我活得很好」昨晚釋出MV，演唱者林冬在片中也飾演一名女思想犯。導演周美玲分享，「我們讀到的史料中，在那群女思想犯包含一批原住民菁英，其中大部分是泰雅族，海選試鏡時請林冬隨意哼唱一段，結果一開嗓立刻豔驚四座。」

特別的是，這首歌曲是由林冬的父親、曾出演電影「賽德克．巴萊」的牧師林慶台包辦詞曲創作。林冬透露，自己是瞞著家人偷偷來試鏡，一直到甄選上，回頭才告訴父親要參演電影。林慶台看完電影後，也感動地告訴導演：「謝謝你們拍了這部電影！」（編輯：張雅淨）1111107