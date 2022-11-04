徐麗雯淚飾政治思想犯 「流麻溝」一週票房破千萬

（中央社記者心妤台北4日電）電影「流麻溝十五號」上映一星期，今天票房勇破千萬。主角徐麗雯表示接演此戲是命中注定，從誤搭公車到受難者的教堂，無意發現無名塚，還有綠島觀音洞的籤詩，一切都是命運安排。

「流麻溝十五號」描述女性政治受難者故事，徐麗雯在片中飾演崇奉左翼思維的母親，也是一位能安定其他思想犯的「大姐」。徐麗雯接受中央社記者專訪表示，劇中人物嚴水霞看似帶領大家，最後慷慨赴義，但她不希望用「英雄」方式來處理這個角色，反而希望展現嚴水霞的人性與脆弱面。

徐麗雯舉例，她與嚴水霞都是母親，都曾想過留在孩子身邊或是追尋理想。「但我想她希望留給孩子更好的未來，不是陪伴在他身邊，如果未來會有戰爭或是更不好，為了孩子爭取更好的未來更重要。」徐麗雯也說，她選擇演出這部戲，需要離開孩子到綠島拍攝。「這是我第一次離開他身邊，也有母親的分離焦慮，這種痛苦也有幫助演出。」

演員徐麗雯演出「流麻溝十五號」嚴水霞一角，認為不是打造出英雄式的人物，而是展現角色的人性與脆弱面。中央社記者王騰毅攝 111年11月4日

談到接演契機，徐麗雯稱一切像是命中注定。她與導演周美玲見面聊完後搭上公車，因為不熟悉路況就在大稻埕的長老教會下車。「我那時就淚流滿面，身心受到很大衝擊。演完嚴水霞之後，搜尋那個教會的資料，才知道那是白色恐怖受難企業家陳英泰老先生以前做禮拜、還有告別式的地方。」

徐麗雯事前準備功課時，特別走訪六張犁的人權墓區，但卻一直無法找到正確的路，幾個小時後正巧遇上人權議題導覽團隊才找到路。徐麗雯回憶，因為嚴水霞是多個女性政治受難者集合體，讓她在表演上陷入沒有一個揣摩對象的掙扎，「但當時有隻蝴蝶停在其中一個無名塚上，我突然就覺得那是嚴水霞的墓。」「事後才想起來，這是一個奇妙的體驗。我覺得是這部片在找角色、找演員。」

徐麗雯認為，「流麻溝十五號」是部尋求互相理解的電影，也從不同角度談這件事。徐麗雯回憶，在綠島拍攝時特別前往觀音洞求籤詩，「最後一句就寫到『受冤獄者一定會受到平反』，我已經找到最想要的了。」

「流麻溝十五號」全台上映中。（編輯：屈享平）1111104

影片來源：貝殼放大 BACKER - FOUNDER