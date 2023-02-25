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男擁槍又經營詐欺博弈機房 南警逮11人送辦

2023/2/25 10:45（2/25 11:06 更新）
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台南市警局24日在高雄逮捕擁槍自重的蔡姓男子等人，在蔡男台南住宅破獲詐欺及博弈機房，警方訊後依法送辦11人。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月25日
台南市警局24日在高雄逮捕擁槍自重的蔡姓男子等人，在蔡男台南住宅破獲詐欺及博弈機房，警方訊後依法送辦11人。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月25日
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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市警局今天宣布逮捕擁槍自重的蔡姓男子，在蔡男住宅破獲詐欺及博弈機房，且起出K他命及逾180萬元現金，警方訊後依法送辦11人。

台南市警局刑事警察大隊人員今天告訴中央社記者，有多項前科的33歲蔡男擁槍自重，暴力討債，且不斷更換投宿旅館，警方獲報跟監蒐證，昨天下午一路尾隨前往高雄訪友的蔡男等人，利用蔡男準備從高雄某家飯店駕車離開時圍捕，一舉成擒。

警方不僅起出蔡男隨身攜帶的制式手槍及子彈，還在同行友人身上搜出K他命，警方更搜索蔡男在台南住宅，發現宅中藏有多台電腦主機、帳冊、點鈔機及大量現金。

警方表示，此案一併破獲詐欺及博弈機房，查獲槍毒、刀械、防彈背心、手銬、逾新台幣180萬元及12台電腦主機等。警方訊後依槍砲、毒品、詐欺等罪嫌，分別送辦蔡男及共犯等共11人。（編輯：謝雅竹）1120225

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