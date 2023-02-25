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台中柔道教練摔死7歲童 二審駁回上訴判9年

2023/2/25 16:04
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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市7歲黃姓男童於110年4月上校外柔道課時，被何姓教練重摔20多次致腦部重創送醫不治，台中地方法院判何男9年徒刑，經二審上訴被駁回，維持原判9年，仍可上訴。

台中市7歲男童到校外上柔道課卻遭未具教練證的何姓教練重摔致死案，引發社會大眾議論，台中地方法院一審判決何男9年徒刑，檢方認為何男否認犯行，毫無悔意，原判決太輕而提起上訴；何男也以沒有證據顯示男童致命傷是訓練過程造成，而提起上訴。

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台中高分院22日判決指出，一審判刑9年沒有逾越法定刑度，也沒有裁量濫用情事，因而駁回檢方上訴，維持原判9年；至於何男，根據目擊證人描述，何男因生氣開始摔男童，而且將男童整個人抓起來直接摔，何男的辯詞不足採信，予以駁回。全案仍可上訴。

據調查指出，沒有教練證的何男從民國104年起在台中市豐原體育館地下室免費教學生學柔道，7歲的黃姓學童於110年4月8日前來上課，同年4月21日晚間即發生何男重摔黃童20多次，致腦部重創，昏迷指數3，搶救70多天後仍宣告不治。（編輯：李亨山）1120225

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