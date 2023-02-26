更多編輯台推薦新聞：
零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
科技

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

逃亡日子苦 台南學甲槍擊案2嫌落網稱「還是台灣好」

2023/2/26 11:59（2/26 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市刑警大隊大隊長林宏昇（圖）26日上午接受媒體聯訪表示，台南學甲槍擊案2名嫌疑人初訊供詞避重就輕。中央社記者楊思瑞攝 112年2月26日
台南市刑警大隊大隊長林宏昇（圖）26日上午接受媒體聯訪表示，台南學甲槍擊案2名嫌疑人初訊供詞避重就輕。中央社記者楊思瑞攝 112年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南學甲88槍槍擊案幕後策劃人之一的洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，昨天押解回台，今天接受檢警偵訊時供詞避重就輕，但向警方透露逃亡過程飲食不理想，還是台灣比較好。

台南市政府警察局刑警大隊大隊長林宏昇上午接受媒體聯訪表示，洪、孔2人昨天押解回到台南後已入夜，未進行夜間訊問，在留置室休息後，今天上午7時30分先提供早餐，接著在律師到場後進行初步訊問。

林宏昇表示，專案小組追查重點在於槍擊案動機、槍枝下落及是否仍有共犯在逃，但2人初步說法都避重就輕，包括已將作案用槍枝丟在海邊，並在去年11月一起透過漁船管道偷渡到中國等，專案小組追問是否有人接應時，2人雖供出一些綽號，但也有可能是推託說法，專案小組都還要一一比對查證。

媒體詢問，外傳有前民意代表協助2人偷渡，並指稱犯案動機與光電利益、台南市正副議長選舉有關，林宏昇指出，這些都是傳聞，目前沒有這方面的相關情資，但仍會進一步查證，一切都依證據偵辦，也不會有政治上的壓力。

林宏昇表示，洪、孔2人也向專案小組人員表示，逃亡期間飲食情況不理想，從昨天到現在警方提供的飲食反而讓他們覺得「還是台灣好」。（編輯：黃世雅）1120226

#林宏昇
#洪政軍
#孔祥志
延伸閱讀
兩岸合作遣返台南槍擊通緝犯 陸委會表達肯定學甲槍擊案2嫌偷渡中國泉州 自廈門押解返台
洪政軍
台南學甲槍擊案主嫌槍手 1月中旬已在中國落網台南學甲槍擊主嫌槍手落網 有賴兩岸打擊犯罪機制
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族