逃亡日子苦 台南學甲槍擊案2嫌落網稱「還是台灣好」

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南學甲88槍槍擊案幕後策劃人之一的洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，昨天押解回台，今天接受檢警偵訊時供詞避重就輕，但向警方透露逃亡過程飲食不理想，還是台灣比較好。

台南市政府警察局刑警大隊大隊長林宏昇上午接受媒體聯訪表示，洪、孔2人昨天押解回到台南後已入夜，未進行夜間訊問，在留置室休息後，今天上午7時30分先提供早餐，接著在律師到場後進行初步訊問。

林宏昇表示，專案小組追查重點在於槍擊案動機、槍枝下落及是否仍有共犯在逃，但2人初步說法都避重就輕，包括已將作案用槍枝丟在海邊，並在去年11月一起透過漁船管道偷渡到中國等，專案小組追問是否有人接應時，2人雖供出一些綽號，但也有可能是推託說法，專案小組都還要一一比對查證。

媒體詢問，外傳有前民意代表協助2人偷渡，並指稱犯案動機與光電利益、台南市正副議長選舉有關，林宏昇指出，這些都是傳聞，目前沒有這方面的相關情資，但仍會進一步查證，一切都依證據偵辦，也不會有政治上的壓力。

林宏昇表示，洪、孔2人也向專案小組人員表示，逃亡期間飲食情況不理想，從昨天到現在警方提供的飲食反而讓他們覺得「還是台灣好」。（編輯：黃世雅）1120226