兩岸合作遣返台南槍擊通緝犯 陸委會表達肯定

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台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，25日下午押解回台，一路由刑事局除暴特勤隊警戒至管制區外，再轉交台南市警方。中央社記者葉臻攝 112年2月25日

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（中央社台北25日電）台南學甲88槍槍擊案通緝犯洪政軍、孔祥志今天從中國大陸押解回台後，陸委會表示，本案展現兩岸警察多年累積的合作基礎和績效，對此表達肯定。

大陸委員會25日發布新聞稿表示，兩岸警察單位合作，台灣派員前往中國大陸福建廈門機場，將涉及台南槍擊案通緝犯押解回台，以利後續司法偵辦，陸委會對此表達肯定。

陸委會強調，國內不法分子在從事犯罪行為後，往往意圖藉潛逃境外，妄想可因此脫免罪責、逍遙法外。但事實證明，法網恢恢疏而不漏，打擊犯罪無遠弗屆。

陸委會感謝兩岸警方為順利完成本案所付出的辛勞，表示該案展現兩岸警察機關多年來持續累積的良好基礎與合作績效。期勉兩岸治安機關持續合作，確實保障兩岸人民權益及福祉，維護社會治安與公共秩序。（編輯：楊昇儒）1120225