學甲槍擊案2嫌偷渡中國泉州 自廈門押解返台[影]

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台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，25日下午押解回台，一路由刑事局除暴特勤隊警戒至管制區外，再轉交台南市警方。中央社記者葉臻攝 112年2月25日

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（中央社記者葉臻桃園機場25日電）涉及台南市學甲區88槍槍擊案的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志在台南海岸搭漁船，偷渡到中國泉州，中國方面23日告知台灣警方已追緝兩人到案，兩人今天從廈門被警方押解回台。

警方查出，孔祥志去年11月10日凌晨1時初涉持槍在學甲頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再到位於中正路的前台南市議員謝財旺女兒競選總部掃射鐵門30槍；當時幕後策劃指揮者之一的洪政軍及孔祥志之後潛逃出境。

在中國落網的兩人下午搭華信航空股份有限公司班機，被警方從廈門押解抵達桃園國際機場，一路由內政部警政署刑事警察局除暴特勤隊警戒到管制區外，再轉交給台南警方接手。

警方隨後在桃機舉行記者會，警政署長黃明昭表示，政府非常重視這起社會矚目重大案件，特別指示警政署結合地方檢察署，一定要盡快將嫌犯繩之以法，給國民交代。

他說，刑事局、台南市政府警察局及台灣台南地檢署組專案小組釐清犯案結構，一併打擊犯嫌在台灣的掩護、支持者等，這段期間共查緝14名嫌犯，其中5人收押禁見。

黃明昭表示，專案小組去年12月1日就鎖定2人潛逃到對岸。2名嫌犯在台南海岸搭漁船偷渡到泉州上岸；台灣警方將相關情資給中國大陸警方，對方23日告知已查緝人犯到案、希望儘快遣送回台灣歸案。

他說，特別感謝中國大陸警方積極查緝，也已交代台南警察局、刑事局在檢察官指揮下，儘速釐清案情及幕後嫌犯、幫助者等共犯，絕不手軟。（編輯：李明宗）1120225

台南學甲槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，25日被警方從廈門押解回台，約下午2時40分抵達桃園國際機場，一路由刑事局除暴特勤隊警戒至管制區外，再由台南警方接手。中央社記者葉臻攝 112年2月25日

台南學甲槍擊案主嫌及槍手在中國落網，25日押解回台，在桃園國際機場管制區內一路由刑事局除暴特勤隊警戒押送。中央社記者葉臻攝 112年2月25日

2022九合一大選前發生台南學甲槍擊案，槍手孔祥志（右2）與當時幕後策劃指揮者之一的「紅龜」洪政軍潛逃出境，兩人日前在中國落網，25日被押解返台，台南警方赴桃園機場接手，準備將人帶回台南偵辦。中央社記者葉臻攝 112年2月25日