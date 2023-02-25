台南88槍擊案主嫌遣返台 國台辦：依法穩妥處理

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（中央社記者呂佳蓉北京25日電）涉台南學甲88槍槍擊案的洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，今天遣返回台。大陸國台辦今表示，為保障兩岸人民生命財產安全、維護兩岸交流秩序，對兩人依法做出穩妥處理。

中國大陸國台辦今下午以發言人朱鳳蓮的名義證實，將台南學甲88槍案犯罪嫌疑人洪政軍、孔祥志遣返回台。

朱鳳蓮指出，2023年1月，台灣居民洪政軍、孔祥志因非法進入大陸，被公安機關抓獲。為打擊犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，公安機關對洪政軍、孔祥志依法做出穩妥處理。

台灣刑事局長李西河說，感謝中國大陸警方協助2嫌返台歸案。打擊犯罪及保障人民生命安全財產，是兩岸警方共同職權及使命，會在過去建立良好基礎下，持續與中國大陸警方合作打擊犯罪。

他也表示，過去6年，兩岸警方共同偵破45件重大跨境犯罪案，逮捕犯嫌621人，包含詐騙集團32件、544人，毒品案11件、60人，殺人強盜等案2件、17人。另遣返潛逃中國大陸的台灣籍犯嫌56人，協助陸方遣返中國大陸籍犯嫌5人。

台南市學甲區在去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，警方查出，槍手孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

當時幕後策劃指揮者之一的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志潛逃出境。（編輯：陳沛冰）1120225