更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看
國際

俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
學甲槍擊案
新聞專題
學甲槍擊案3/37
首頁 / 兩岸

台南88槍擊案主嫌遣返台 國台辦：依法穩妥處理

2023/2/25 18:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京25日電）涉台南學甲88槍槍擊案的洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，今天遣返回台。大陸國台辦今表示，為保障兩岸人民生命財產安全、維護兩岸交流秩序，對兩人依法做出穩妥處理。

中國大陸國台辦今下午以發言人朱鳳蓮的名義證實，將台南學甲88槍案犯罪嫌疑人洪政軍、孔祥志遣返回台。

朱鳳蓮指出，2023年1月，台灣居民洪政軍、孔祥志因非法進入大陸，被公安機關抓獲。為打擊犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，公安機關對洪政軍、孔祥志依法做出穩妥處理。

台灣刑事局長李西河說，感謝中國大陸警方協助2嫌返台歸案。打擊犯罪及保障人民生命安全財產，是兩岸警方共同職權及使命，會在過去建立良好基礎下，持續與中國大陸警方合作打擊犯罪。

他也表示，過去6年，兩岸警方共同偵破45件重大跨境犯罪案，逮捕犯嫌621人，包含詐騙集團32件、544人，毒品案11件、60人，殺人強盜等案2件、17人。另遣返潛逃中國大陸的台灣籍犯嫌56人，協助陸方遣返中國大陸籍犯嫌5人。

台南市學甲區在去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，警方查出，槍手孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

當時幕後策劃指揮者之一的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志潛逃出境。（編輯：陳沛冰）1120225

#孔祥志
#洪政軍
#朱鳳蓮
孔祥志
學甲槍擊案2嫌偷渡中國泉州 自廈門押解返台[影]台南學甲槍擊案主嫌槍手押解返台 26日偵訊[影]
洪政軍
台南檢警逮涉學甲槍擊案指揮男子 聲押2人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
學甲槍擊案2嫌偷渡中國泉州 自廈門押解返台[影]