台南學甲槍擊案主嫌槍手押解返台 26日偵訊

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台南學甲槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，25日被警方從廈門押解回台，約下午2時40分抵達桃園國際機場，一路由刑事局除暴特勤隊警戒至管制區外，再由台南警方接手。中央社記者葉臻攝 112年2月25日

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南學甲88槍槍擊案幕後策劃人之一的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，今天下午押解返台，專案小組北上桃園機場接手，南檢表示，因2人押返台南已入夜，明天再偵訊。

台南地檢署發言人許嘉龍指出，涉及學甲槍擊案被通緝的洪政軍及孔祥志，案發後逃往中國大陸，經刑事警察局和大陸地區交涉，今天下午1時許將2人押解返台，從桃園機場入境。

許嘉龍表示，台南地檢署檢察官錢鴻明及專案小組，已北上桃園機場辦理洪、孔2人入境後押解返回台南程序，但因押解回台南時已入夜，依刑事訴訟法第100條之3規定，司法警察詢問犯罪嫌疑人，不得於夜間訊問，預定明天專案小組初訊後，再交由檢察官複訊。

台南市學甲區去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

洪政軍及孔祥志在案發後陸續潛逃出境，但被列為策劃指揮犯案之一的楊姓、共犯李姓、郭姓、蔡姓、謝姓等5男遭逮收押。（編輯：謝雅竹）1120225

台南學甲88槍擊案主嫌及槍手在中國落網，25日押解回台，主嫌洪政軍（中）由警方進行單位交接。中央社記者葉臻攝 112年2月25日