台南學甲88槍擊案主嫌及槍手中國落網 預計下午押解抵台

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台南市學甲區去年11月10日凌晨連續發生兩件槍擊案，歹徒騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，再到市議員謝財旺服務處向鐵門射擊約30發，科技公司圍牆外留下58枚彈殼。（讀者提供）

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南去年九合一大選前發生震驚全國的學甲88槍槍擊案，台南市警局今天證實，幕後策劃者之一的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志已在中國落網。

台南市警局對洪政軍、孔祥志落網非常低調，不願透露案情過程，甚至擔心消息一曝光「人就帶不回來」，無奈訊息已傳開，高階警官對此也無可奈何。另外，台南地檢署也已得到消息，但檢方也僅表示，待命中「訊息有待確認」。

負責押解的刑事局透露由於目前2嫌仍未押解移交，擔心仍有變數，低調不便證實。據了解，2嫌在中午12時多完成交接押解上機，預計下午抵達桃園機場後交由台南市警方接手後續偵辦。

台南市學甲區在去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，警方查出，槍手孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

當時幕後策劃指揮者之一的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志潛逃出境。檢警追查，包括列為策劃指揮犯案之一的楊姓男子，另接應的共犯李姓、郭姓、蔡姓、謝姓等5男陸續遭收押。（編輯：孫承武）1120225