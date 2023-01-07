更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高血壓藥脈優錠5毫克遭投訴卡鐵絲 回收600萬顆
首頁 / 社會
學甲槍擊案
新聞專題
學甲槍擊案1/29
首頁 / 社會

台南學甲槍擊案槍手逃亡 孔祥志母籲出來投案

2023/1/7 12:22（1/7 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南學甲槍擊案槍手孔祥志在逃已遭通緝，孔母（左）7日哽咽呼籲兒子敢做敢當，出來投案。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月7日
台南學甲槍擊案槍手孔祥志在逃已遭通緝，孔母（左）7日哽咽呼籲兒子敢做敢當，出來投案。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南7日電）台南學甲槍擊案槍手孔祥志在逃已遭通緝，孔母今天哽咽呼籲兒子敢做敢當，出來投案，也盼兒子和她連絡：「媽媽很想你。」

台南市警局學甲分局今天發布一段影片長約1分鐘，影片中有2人，一人是前台南市議員謝財旺，一人是孔祥志的母親。

孔母在影片表示：「媽媽很想你，你趕緊和媽媽聯絡。農曆年要到了，如果你沒和我聯絡，或你朋友有和你聯絡，麻煩請你朋友打電話給分局或打電話給媽媽都可以，出來投案」。

孔母說，我們做人要敢做敢當，要有個交代，要給社會一個交代，「議員說你沒有傷到人，請你快點出來投案，你才有自新的機會，你現在還年輕，你一定要和媽媽聯絡」。

台南學甲槍擊案共開88槍，孔祥志去年11月10日凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再前往學甲區中正路前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

孔母去年12月12日曾公開呼籲兒子出面投案，這次是第2次；警方推測孔祥志案發後逃到東南亞，台南地檢署已發布通緝。（編輯：郭諭儒）1120107

#孔祥志
#謝財旺
#台南
孔祥志
台南學甲槍擊案羈押5嫌 續追主嫌與槍手 台南學甲槍擊案 供槍者與接送共犯收押禁見
謝財旺
台南議員謝財旺服務處遭槍擊 鐵門留多處彈孔
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台南學甲槍擊案羈押5嫌 續追主嫌與槍手