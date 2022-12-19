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台南學甲槍擊案羈押5嫌 續追主嫌與槍手

2022/12/19 12:21（12/19 13:13 更新）
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台南檢警偵辦11月10日發生的學甲區槍擊案，已先後拘提7人到案並釐清大致犯罪架構，17日訊後移送其中3人。（台南市警察局提供）
台南檢警偵辦11月10日發生的學甲區槍擊案，已先後拘提7人到案並釐清大致犯罪架構，17日訊後移送其中3人。（台南市警察局提供）
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南檢警偵辦發生於11月10日凌晨的學甲區槍擊案，16日再拘提2人到案並向法院聲押，台南地方法院昨晚裁定羈押禁見，目前全案已羈押5人，持續追緝槍手孔祥志及主嫌洪政軍。

台南地檢署今天發布新聞稿指出，11月10日接獲警方通報後，檢察長葉淑文立即指示分案偵辦，由檢肅黑金專組主任檢察官周盟翔，與錢鴻明、郭書鳴、陳冠霖3名檢察官組成專案小組，積極指揮並與警方保持密切聯繫。

檢警聯合專案小組成員調閱相關資料，隨即鎖定曾於今年10月底，在花園夜市擦拭作案用機車上指紋及擔心偽造車牌遭發現，而將作案用機車掉頭的郭姓男子，檢察官於11月10日核發拘票拘提到案，訊後向法院聲請羈押，法官最後裁定交保。

專案小組當時並鎖定槍手孔祥志，但孔祥志於作案後畏罪逃亡，因拘提未獲後，台南地檢署於12月6日發布通緝，當天並將接應孔祥志的共犯李姓男子拘提到案，隔日向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組於12月14日再次拘提先前獲交保的郭姓男子，及涉嫌與洪政軍共同策劃槍擊案的楊姓男子到案，經檢察官訊問後，隔日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組於16日於新北市拘提於案發前提供楊男槍枝的蔡姓男子，並前往高雄市拘提搭載楊男前往取槍的謝姓男子到案，檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見2人獲准。

台南地檢署指出，案發以來專案小組成員承受外界各種質疑聲浪，並要求儘速破案，秉持積極、縝密蒐證態度，不分晝夜進行分析比對，目前已將5名共犯向法院聲請羈押禁見，雖槍手及策劃此次槍擊的主嫌仍在逃，專案小組必定全力以赴將歹徒繩之以法。（編輯：孫承武）1111219

#台南學甲槍擊案
#孔祥志
#洪政軍
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