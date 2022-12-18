學甲槍擊案先後逮7人 警續追擁槍逃亡主嫌

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台南檢警偵辦11月10日發生的學甲區槍擊案，已先後拘提7人到案並釐清大致犯罪架構，17日訊後移送其中3人，主嫌擁槍逃亡中，正循線斬斷金援圍捕。（台南市警察局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月18日

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南檢警偵辦11月10日發生的學甲區槍擊案，已先後拘提7人到案並釐清大致犯罪架構，警方不排除犯案動機與光電產業及政治利益有關，主嫌擁槍逃亡中，正循線斬斷金援圍捕。

台南市政府警察局長方仰寧今天在學甲警分局接受媒體聯訪表示，專案小組比對相關證據，先前陸續於12月6日、14日執行2波逮捕行動，先拘捕李男、郭男、楊男3名涉案共犯到案，經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

方仰寧表示，據後續線索於16日派員前往新北、高雄等地，拘提在案發前提供楊男槍枝的蔡姓男子，及搭載楊男前往北部取槍的謝姓男子到案，檢察官訊後向法院聲請羈押，專案小組同時拘提2名曾協助藏匿洪政軍的吳姓男子與蔡姓男子，經詢問後先行飭回。

方仰寧說，目前盤點犯罪組織架構，研判為在逃的洪政軍與在押的楊男策劃，並由謝男載楊男到北部向蔡男取得作案用的德製衝鋒槍，回到學甲後交給洪政軍，再由洪政軍拿給孔祥志犯案，在押中的李、郭2人負責提供作案交通工具及接應。

方仰寧指出，目前研判孔祥志在作案後當天就潛逃出境，洪政軍並拿走槍枝，現屬擁槍逃亡情況，已要求員警在緝捕過程中特別注意安全。

方仰寧指出，經情資發現洪政軍在逃亡期間的供應鏈為各大職業賭場，也不排除有從事太陽光電產業圍事情況，警方將全面掃蕩嘉義、台南、高雄等地區的職業賭場，盼斬斷洪政軍的金援，也希望受害的太陽光電業者可向警方檢舉或提供線索，由檢警調單位聯手鏟除這些光電蟑螂。

方仰寧表示，警方專案小組全力辦案，證據到哪裡就辦到哪裡，不能隨政治名嘴起舞，依目前線索研判，犯案動機不排除與光電產業利益及政治立場有關，警政署已通報要案查緝專刊全國共同追緝，專案小組絕不鬆手，務必將洪政軍及孔祥志緝捕到案。（編輯：黃世雅）1111218