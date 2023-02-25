台南學甲槍擊案主嫌及槍手 1月中旬已在中國落網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南學甲88槍槍擊案幕後策劃人之一的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志，今晚押返台南市警局；專案小組調查，2人1月中旬在中國福建泉州落網，但犯案動機有待釐清。

洪政軍、孔祥志今天下午押解返台，台南檢警北上桃園機場接手，今晚6時許將人帶回台南市警局，預定明天偵訊。

專案小組人員指出，洪、孔2人今年1月中旬已在中國福建泉州先後落網。但為何拖了1個月才送回台灣，檢警低調不回應，僅表示，將深入了解。

至於媒體報導，洪、孔犯案後潛逃出境，主因是台南前民代暗中接應；刑事局長李西河及台南市警察局長廖宗山都否認接到類似情資，但會了解偷渡過程及接應者身分。

廖宗山表示，洪、孔犯案後各自偷渡，都在中國福建泉州上岸，專案小組去年12月中旬得知2人逃往中國，由刑事局循兩岸管道通報中國警方協助查緝，中國警方逮到人後，23日才告知刑事局派員押返台灣。

台南學甲槍擊案是否涉及龐大光電利益或政治動機，專案小組表示，有待釐清，但會辦到底。

台南市學甲區去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

洪政軍及孔祥志在案發後陸續潛逃出境，但被列為策劃指揮犯案之一的楊姓、共犯李姓、郭姓、蔡姓、謝姓等5男遭逮收押。（編輯：郭諭儒）1120225