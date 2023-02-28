泰國小吃店暗藏賭場 新北警逮11人法辦、裁罰

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新北市樹林警分局28日表示，26日循線在樹林區保安街二段，查獲泰國小吃店內部隱藏的泰國移工賭場，現場逮捕負責人與賭客11人，詢問後移送與裁罰。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月28日

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市樹林警分局今天表示，轄區一家泰式小吃店掛羊頭賣狗肉，掩護內部隱藏的泰國移工賭場，26日深夜一舉查獲包括負責人等11人，依賭博罪嫌、社維法等移送法辦、裁罰。

新北市警察局樹林分局今天表示，實施「清源專案2.0」政策，三多派出所員警深入社區經營，與居民互動並獲得情資，掌握轄區某街上有間泰式小吃店，白天提供餐飲服務，晚上則搖身變成泰國移工賭博據點。

警方說，實地探訪及蒐證、埋伏，26日深夜將近11時，持搜索票於保安街二段的店內查獲賭場，並逮捕賭場負責人邱姓女子及羅姓女子在內共11名泰國籍人士，其中，有2人是逾期居留移工。

警方說，邱女及羅女原為泰國籍，來台30多年取得中華民國身分證，為減輕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的經營壓力，涉嫌去年11月初開始，以泰式骰子玩法號召同鄉參與賭博，每人抽頭新台幣50至100元不等。

警方說，涉嫌人為躲避警方查緝，邱女及羅女刻意在小吃店設置不同出入口，賭客至現場須透過電話確認身分才可通行入內聚賭。

警方說，現場共查扣賭資新台幣8萬餘元及抽頭金3萬餘元、骰子等證物，詢後除依賭博罪移送邱女及羅女，其他賭客依違反社會秩序維護法裁罰；另違反入出國及移民法的2人，轉送移民署專勤隊收容。（編輯：李錫璋）1120228

新北市樹林警分局28日表示，26日循線在樹林區保安街二段，查獲泰國小吃店經營賭場，現場起出泰式骰子相關賭具。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月28日