不滿工作分配 屏東男子酒後持刀劃傷同事
2023/3/1 16:14（3/1 16:26 更新）
屏東警方2月28日下午獲報在一處表演場所有民眾受刀傷，警方到場後逮捕犯嫌樊姓男子（中），追查發現事件起因為工作分配問題致雙方產生嫌隙，警方訊後將樊男依法移送檢方偵辦。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月1日
（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東警方昨天下午1時許接獲墾丁路段一處表演場所民眾遭持刀劃傷，警方趕抵並當場逮捕犯嫌樊姓男子，查扣犯案水果刀，深入追查發現起因為工作分配問題產生嫌隙。
屏東縣警察局恆春分局墾丁派出所長黃嘉宏接受媒體聯訪指出，案發原因為樊嫌因不滿職場工作分配因素，與同事賴姓男子、吳姓男子產生嫌隙，昨天下午1時許，酒後持刀架住賴姓男子頸部致傷，又見另一名吳姓男子經過便徒手追趕，不久後警方就趕抵現場。
黃嘉宏表示，警方到場立即將樊嫌逮捕，帶返所偵辦，並通知救護車將2名受傷的男子送醫，賴姓男子頸部遭劃傷約7公分，吳姓男子左手掌擦傷，包紮縫合後均無大礙。
警方訊後將樊嫌依殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送台灣屏東地方檢察署偵辦。（編輯：謝雅竹）1120301
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