嘉義男子朝盧照琴公司開5槍 稱不滿「瘋琴」猥褻少女

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）曾是十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」的盧照琴，位於嘉義縣水上鄉的巨得集團公司，今天凌晨1時51分遭邱姓男子持槍連開5槍，邱男隨後攜槍到水上分局自首，供稱是「賭爛瘋琴」猥褻少女才開槍。

盧照琴曾是十大槍擊要犯，綽號「瘋琴」，他所屬巨得集團公司設在水上鄉水德路與168線道交叉路口7層樓高公寓1樓，凌晨1時51分遭人持槍對門口連開5槍，鄰近住戶被槍聲驚醒。

嘉義縣警察局水上分局發布新聞稿表示，開槍的29歲邱男隨後帶槍到水上分局投案，邱男供稱是看到電視媒體報導盧照琴猥褻少女新聞，「賭爛瘋琴」才向盧照琴公司大門開槍宣洩情緒。

警方表示，到場勘查發現巨得集團公司大門前方道路上有散布彈殼，大門玻璃、大門門框、鐵捲門旁柱子上有凹損，初步判定犯嫌現場射擊了5發子彈。

警方指出，盧照琴公司無人住居、無人受傷，目前還連絡不到盧照琴出面說明；已經查扣嫌疑人持有的槍彈，並將邱男以涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例移送嘉義地檢署偵辦，深入追查邱男其他不法事證。

警方表示，現年70歲的盧照琴2018年8月涉嫌趁女友酒醉時，強行抓摸女友17歲女兒胸部，用下體磨蹭少女臀部，去年3月最高法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判盧10月徒刑定讞，已在今年1月服刑期滿出獄。

另外，盧照琴曾名列國內十大槍擊要犯，曾與綽號「穿山甲」的詹龍欄聯手槍殺賭友，一度遭判死刑，後來改判無期徒刑，經過2次減刑後於1999年假釋出獄；2004年又捲入澎恰恰裸體自慰光碟勒索案，2007年遭判刑2年4個月，入獄服刑1年8月後於2009年假釋出獄。

據地方人士說，最近有看到盧照琴出現在嘉義的高爾夫球場打球。（編輯：陳仁華）1120302

曾是十大槍擊要犯、綽號「瘋琴」的盧照琴，位於嘉義縣水上鄉的巨得集團公司，2日凌晨1時51分遭邱姓男子持槍連開5槍。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月2日