嘉義退休偵查佐涉槍擊命案交保 重裁延押禁見

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嘉義縣警局侯姓退休偵查佐（右2）涉槍擊命案，目前在嘉義地院審理中，嘉院日前裁定以新台幣20萬元交保，檢方提抗告成功；嘉院2日審理，裁定延長羈押2個月並禁見。中央社記者黃國芳攝 112年3月2日

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（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義縣警局侯姓退休偵查佐涉槍擊命案，目前在嘉義地院審理中，嘉院日前裁定以新台幣20萬元交保，檢方提抗告成功；嘉院今天審理，依羈押原因仍存在，裁定延長羈押2個月並禁見。

嘉義地方法院庭長兼發言人張志偉告訴中央社記者，經訊問後，侯男雖否認犯行，但相關證人、行車紀錄器錄影錄音檔案、畫面、錄音譯文等相關書證可佐證，侯男犯罪嫌疑重大。

張志偉表示，考量侯男於案發後，與其他嫌疑人討論案情，要求他人扛下罪責，並要求他人將其所駕駛車輛車牌拆下，以及丟棄槍枝等行為，且其他嫌疑人均依照侯男指示處理，足以認定侯男對其他嫌疑人有相當影響力。

張志偉指出，承審法官認為侯男居主導地位，有可能影響嫌疑人及證人將來於審判中的證述，讓案情晦暗不明。

張志偉說，辯護人雖稱侯男與其他嫌疑人有利害關係，無勾串之虞，但侯男在審理時的供述仍避重就輕，意圖模糊案情，侯男僅須使其他嫌疑人同為避重就輕回答，即可影響案件審理，因此侯男確有羈押原因及繼續羈押必要，則裁定自今天起延長羈押2個月，並禁止接見通信。

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前偵查佐侯男與張姓男子有土方利益衝突，雙方於去年1月談判引發槍戰，張男死亡，嘉義地檢署去年5月起訴侯男等6人，檢方痛批侯男警職退休卻未潔身自持，求處無期徒刑，目前案件在嘉義地方法院審理中。

侯男因涉及槍擊命案，原本遭羈押在嘉義看守所，且被延長羈押3次，嘉義地方法院日前裁定以20萬元交保，准予停止羈押，並限制住居及出境、出海，對此，檢方向台南高分院提出抗告，台南高分院認為羈押原因仍存在，撤銷原裁定，發回嘉義地方法院於今天重新開庭裁定。（編輯：陳仁華）1120302