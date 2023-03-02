保母疑搖晃女嬰致腦傷 一審判刑6年

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）謝姓女子與丈夫受託照顧女嬰，疑大力搖晃女嬰，致女嬰受有腦傷。士院今天依成年人故意傷害兒童罪，判處謝女拘役50日，另依成年人故意重傷害兒童罪論處6年徒刑，丈夫則無罪。

一審士林地方法院判決指出，謝女自民國108年1月起受託，每週一到週五全天候照顧3個月大的女嬰；2月10日至13日以不詳方式傷害女嬰臉部、下巴，導致女嬰下巴瘀青；2月14日至17日為農曆春節，女嬰雙親將孩子接回家照顧，發現女嬰下巴傷勢。

108年2月19日晚間，謝女大力劇烈搖晃女嬰頭部，或以不明外力碰撞女嬰頭部，隨即外出倒垃圾，由謝女丈夫接手照看女嬰時，發現女嬰意識昏迷，將女嬰緊急送醫；女嬰父母進而對謝女與其丈夫提出告訴，案經士林地檢署起訴。

女嬰自4年前案發當晚持續治療至今，因腦傷受有腦部萎縮、發展遲緩、雙眼視力減退，嚴重減損雙目視能等重傷害。

謝女與其丈夫否認傷害女嬰，謝女辯稱女嬰平日日間由她照顧，其餘時間由女嬰父母接回，托育期間身體狀況正常；她沒有對女嬰做任何撞頭、搖晃的動作；丈夫稱女嬰臉上會有瘀青，是看見女嬰沒有反應，用手大力捏女嬰臉頰。

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一審認為，謝女身為保母，應善盡保母職責，卻接續以不詳方式傷害女嬰，令女嬰難以健全成長，且謝女始終否認犯行，拒絕與女嬰雙親和解並賠償，均未向女嬰雙親道歉求得原諒，難認有悔意。

至於謝女丈夫部分，合議庭參酌醫院意見，推測女嬰腦傷為一次性撞擊，丈夫案發當晚從台北公司返回淡水住處，需要近1小時；而丈夫聯繫送醫時，與女嬰同在時間短，無證據顯示丈夫和女嬰有所接觸，諭知丈夫無罪。全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1120302