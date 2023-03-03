7旬翁誤信詐騙廣告 新北警聯手行員阻匯款保老本

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新北市74歲周姓老翁日前在社群網站臉書（Facebook）看到一篇詐騙投資廣告，宣稱只要加入某投顧公司並投資股票，不僅保證獲利，還能領取高報酬，結果老翁投入新台幣100萬元後僅拿回1000元獲利。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月3日

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（中央社記者高華謙新北3日電）新北市74歲周姓老翁在網路看到「保證獲利、高報酬」詐騙投資廣告後，投資新台幣100萬元卻僅獲利1000元；近日他又要再匯100萬元投資時，警方與銀行行員聯手阻止，保住辛苦錢。

新北市政府警察局淡水分局今天發布新聞稿指出，周姓老翁日前在社群網站臉書（Facebook）看到一篇股票投資廣告，內容宣稱只要加入某投顧公司並投資股票，不僅保證獲利，還能領取高報酬。

警方表示，周翁隨後在2個月內陸續共投入100萬元，近日這家投顧公司客服又提醒周翁有上市新股可以認購，要求再次匯款100萬元時，台灣銀行職員發現帳戶異常，立即通報淡水警分局請求協助。

淡水警分局中山路派出所警員陳雅欣、王弘緯獲報後趕抵現場了解，並與銀行行員苦勸周翁不要再匯款，周翁卻信誓旦旦地指稱最近有拿到1000元獲利。

經警員查證，先前對方提供的許多帳戶已遭警示，且有多筆大量金錢進出，向周翁說明這是洗錢帳戶，周翁才知道遭騙，向行員及員警道謝後取消匯款。

淡水警分局呼籲，網路投資虛擬貨幣、股票消息詐騙陷阱多，民眾若遭遇類似情形時不可輕信，須再三求證，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。（編輯：戴光育）1120303