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高雄女打56通警局陳情專線 法官認非騷擾110判不罰

2023/3/3 15:25
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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄林姓女子在短短2小時內，撥打56通市警局陳情專線，員警不堪其擾將她依社維法送辦。但高雄地院簡易庭認為警方陳情專線並非報案110專線，不構成社維法要件，裁定不罰。

高雄地方法院簡易庭法官認為，按社會秩序維護法第92條明定，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者可處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，立法目的是避免確實有緊急事件民眾遇到忙線狀況，因此對於濫打報案專線者，實有必要予以裁罰，以達嚇阻之效。

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不過，法官依照警方所提供通聯紀錄，僅能認定撥打陳情專線的號碼主人為林女，但並不能證明就是林女本人所撥打，且林女撥打的電話是市警局「民眾陳情服務專線電話」，並非受理報案110專線，因此與社維法立法目的不符，據此依罪證不足裁定不罰。

判決指出，林女去年12月底下午6時許到晚間8時許，以其手機門號無故撥打高雄市政府警察局民眾陳情服務專線電話，數量高達56通，但因內容多為騷擾電話，經處理員警勸阻不聽，不堪其擾將她依違反社會秩序維護法送辦。（編輯：謝雅竹）1120303

#高雄市
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