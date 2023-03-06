綠島森林火災海空救援撲滅 進行殘燼處理防復燃

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（中央社記者李先鳳台東縣6日電）綠島保安林地昨晚森林火災，警消出動打火，台東林管處指出，今天海、空兩路也前往救援撲滅，空勤進行灑水降溫防復燃，國家森林救火隊員處理殘燼，保七協助查明起火原因。

台東林區管理處發布訊息表示，昨天傍晚近5時，綠島鄉公所通報綠島環島公路10公里處（約環島公路可眺望哈巴狗、睡美人眺望點鄰近）第2530號保安林地發生森林火災。

台東林管處指出，事發後，綠島鄉公所立即協調動員當地公所人員、消防隊、義消、海巡人員及機場消防隊計15人，消防水車2輛及救護車1輛前往現場滅火，但在強烈落山風的吹襲下，火勢一度延燒造成路樹倒伏、環島公路交通暫時中斷。

除了綠島鄉公所動員人車滅火，台東林管處表示，林管處也通知知本工作站的國家森林救火隊待命，並申請內政部空中勤務總隊辦理空勘及協助載運人員及裝備前往綠島馳援。

今天清晨分2梯次共14人，由海、空兩路前往綠島執行滅火救援任務，另外也調派成功工作站及大武工作站機動救火隊8名人員待命隨時馳援。

台東林管處指出，上午9時，依據現場人員回報及空勘結果，火場延燒面積估算約3公頃，目前已無明火，但仍有10餘處林地有冒煙情形。

為避免強風造成火災復燃，台東林管處表示，協請空勤總隊對火場進行灑水降溫，待確認火場無安全疑慮後，再由國家森林救火隊員進入進行殘燼處理，後續已請保七總隊第九大隊台東分隊協助查明起火原因。

台東林管處指出，由於天候乾燥加上綠島風勢強勁，民眾勿前往火場圍觀，若有發現可疑火煙也請立即撥打119及林務局保林防火專線0800-000930通報。（編輯：戴光育）1120306