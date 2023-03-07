淡海輕軌玻璃遭破壞 警逮1男子送辦

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新北淡水3處淡海輕軌站體與3處公車候車亭玻璃疑被人以鋼珠彈射擊碎裂，警方7日晚間循線在板橋拘提涉案許姓男子到案，並查扣犯案用彈弓與鋼珠彈。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月7日

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（中央社記者高華謙新北7日電）新北淡水3處淡海輕軌站體與3處公車候車亭玻璃碎裂，疑遭射鋼珠彈，警方今天晚間在板橋某停車場拘提39歲涉案許姓男子到案，起獲犯案用的彈弓一支、鋼珠彈數十顆，將移送偵辦。

新北市政府警察局淡水分局今天上午8時許接獲淡海輕軌站務人員通報，指在進行列車巡檢時，發現淡海輕軌竿蓁林站、新市一路站、淡金北新站共3站玻璃遭人破壞，呈現蜘蛛網狀，警方到場調查，發現疑似是遭空氣槍射擊的鋼珠彈破壞。

淡水警方請各轄區派出所擴大清查，發現輕軌濱海義山站、米粉寮與甜水郡3處公車站候車亭玻璃也疑似遭鋼珠彈射擊，研判是同一人馬所為。

警方隨即調閱監視器，鎖定一輛涉有重嫌的車輛，專案小組晚間8時許持拘票到板橋區某停車場，拘提許男到案，並在他身上起獲犯案用的彈弓一支、鋼珠彈數十顆。

警方調查，許男對犯行坦承不諱，將進一步調查犯案動機及是否有共犯，警方詢後將依刑法毀損罪嫌移送士林地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1120307

新北市淡水區3處淡海輕軌站體與3處公車候車亭玻璃被人發現碎裂呈蜘蛛網狀，疑遭以鋼珠彈射擊所致，警方循線追查，7日晚間在板橋拘提39歲涉案許姓男子到案。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 112年3月7日