家暴夫殺妻致臟器外露謊稱輕生 判刑8年6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）陳姓男子不滿姜姓妻子離家，約她回家談離婚，卻持刀刺傷妻子，還向警員謊稱妻子輕生。一審、二審均依家暴殺人未遂罪判刑陳男8年6月，最高法院駁回陳男上訴，全案定讞。

去年2月21日上午10時許，姜女因無法忍受陳男多次家暴，和丈夫分居並提離婚，陳男以談離婚、處理財產等事宜為由，約姜女回家協商。

一審新北地方法院判決指出，陳男見到姜女就毆打她，要求她回家，並拿菜刀作勢輕生；姜女見狀，遂聯繫家暴防治中心社工報警處理，等員警抵達後，趁著陳男到陽台查看時，將陳男反鎖在陽台，陳男憤而踹開門持菜刀刺殺姜女。

陳男見姜女奄奄一息，臟器外露，先清洗行凶用菜刀，隨後把刀放在姜女左手，又拔除房內監視器電源，撥打119後讓員警入內，並向員警謊稱姜女輕生。

陳男僅坦承傷害，否認有殺人意圖，辯稱如果要殺姜女，就不會留在現場幫姜女叫救護車。

一審認為，陳男明知員警就在樓下，仍踹開門持刀刺殺姜女，導致姜女受有右上腹穿刺傷、橫結腸穿孔、肝臟撕裂傷等致命傷，可見陳男當時殺意甚堅、下手甚重，依家暴殺人未遂罪判處陳男8年6月徒刑。

案經陳男上訴，二審由台灣高等法院審理。陳男抗辯，他留在現場幫姜女叫救護車，盡力防治姜女死亡，且常感失眠、憂鬱，服用藥物後控制能力較一般人差，應可依規定減刑。但二審高院不採信陳男說詞，至今未坦承全部犯罪事實，也未與被害人家屬和解，駁回上訴，維持原判。

陳男不服二審判決，提起上訴，日前遭最高法院駁回，全案定讞。（編輯：方沛清）1120309