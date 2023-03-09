台中大里母子雙亡 警：疑長期照護釀人倫悲劇

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市大里區1處住宅，昨天晚間被發現1對母子倒在屋內明顯死亡；警方初步並未發現打鬥或侵入跡象，研判疑因陳母不堪長期照護患有疾病的兒子而造成人倫悲劇，詳情仍待調查。

台中市政府警察局霧峰分局今天告訴中央社記者，警方8日晚間6時許接獲消防局轉報，指美群路194巷1處民宅有刑案；警方到場調查，發現民宅3樓房間內有2名死者，分別為37歲陳男與62歲劉女，確認為母子關係。

警方鑑識人員到場勘查發現，案發現場為3樓透天厝住宅，母子陳屍於3樓房間，1樓大門深鎖且無遭破壞或外力侵入現象，室內未有翻動或財物損失等異狀；警方還在現場發現疑似作案用的凶刀2把、斧頭1把、繩索，以及空的安眠藥包裝等證物。

警方初步檢視現場並未發現打鬥痕跡，2人遺體均無抵禦傷，劉女腹部有2處刀傷、右手腕也有傷口；陳男左手及雙腳遭棉繩綑綁，喉部、胸部有刀傷。

警方並調閱住宅周邊監視影像及陳父行車紀錄器，查出陳父出門前尚見陳母於家中客廳走動，陳父及女兒外出工作至下班返家期間無外人進出。

警方初步調查，疑因陳母不堪長期照護罹病的兒子而身心俱疲，進而造成人倫悲劇，相關血跡、指紋等物證尚待鑑驗，全案已報請台中地檢署指揮偵辦，並報請檢察官相驗以釐清死因。（編輯：蕭博文）1120309

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