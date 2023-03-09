助詐團提款洗錢 刑事局中打逮19人法辦

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江姓男子等人成立車手犯罪集團，協助詐騙集團提領贓款及移轉洗錢，刑事局日前循線破獲，並查扣現金、汽車3部、電腦、手機、公司大小章等贓證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年3月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）江姓男子等人成立車手及收水犯罪集團，設置多家中古車商人頭公司，協助詐騙集團贓款提領再經由虛擬貨幣移轉洗錢，刑事局日前破獲車手及收水集團逮捕江男等19人，都被依法送辦。

刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）今天發布新聞稿表示，刑事局針對國內假投資詐騙平台以系統性過濾分析，鎖定「智能化量化社區」詐騙平台偵辦，並追查協助詐騙集團提領贓款的車手及收水（收取車手提領的款項）犯罪集團。

刑事局中打查出，以28歲江男、22歲陳男為首的車手及收水犯罪集團，與設在境外的詐騙話務機房配合，江男設置多家中古車商人頭公司，作為國內被害人詐騙款項終端層轉帳戶，由車手提領贓款後，透過「假幣商」將不法所得經由虛擬貨幣移轉洗錢予電信詐騙集團。

刑事局中打第6隊經長期蒐證，掌握涉案集團組織架構及犯罪事證後，報請台中地檢署指揮，與台中市政府警察局、南投縣政府警察局出動百名警力，於民國111年12月19日起，陸續前往集團位於台北市大安區的6處據點搜索、拘提。

辦案人員共拘捕江姓及陳姓主嫌等19人到案，並查扣現金新台幣353萬7000元、汽車3部、電腦、手機、公司大小章等贓證物。

警方全案詢問後，將江男等19人依涉嫌詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪，移送台中地方檢察署偵辦，其中江姓等4人遭檢方聲押獲法院裁准。（編輯：謝雅竹）1120309