北市公寓頂樓加蓋火警 2童獲救、父已成焦屍

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台北市和平東路3段附近巷弄公寓5樓10日清晨發生火災，警消到場救出2名學童，在頂樓加蓋房間內發現一具焦屍。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 112年3月10日

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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市和平東路3段附近巷弄公寓5樓今天清晨發生火災，警消到場救出2名學童，在頂樓加蓋房間內發現一具焦屍，經查死者是40歲林姓男子為學童父親，起火原因待釐清。

台北市警消在清晨6時初獲報，和平東路3段附近巷弄內發生火警，派出大批人員趕赴現場搶救，到場發現一處公寓的5樓已冒出濃煙、火舌，隨即拉水線搶救。

消防員救出2名孩童，分別為11歲女童、6歲男童，2人意識清醒、生命徵象正常，並在5樓頂樓加蓋的屋內發現一具焦屍，火勢在清晨7時初撲滅，火災造成裝潢、家具等被燒毀，燃燒面積約40平方公尺。

警消初步調查，死者為約40歲林姓男子，是2名學童的父親，疑煮早餐時發生火警，2名孩童在發生火災時，逃到頂樓加蓋後方求救，孩童的母親不在國內，已通知死者家屬，詳細起火及案發原因待調查釐清。

由於發生火災地點為頂樓加蓋，台北市建築管理工程處將派員查處違建狀況。（編輯：郭諭儒）1120310