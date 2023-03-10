更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 社會

北市公寓頂樓加蓋火警 2童獲救、父已成焦屍

2023/3/10 09:00（3/10 09:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市和平東路3段附近巷弄公寓5樓10日清晨發生火災，警消到場救出2名學童，在頂樓加蓋房間內發現一具焦屍。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 112年3月10日
台北市和平東路3段附近巷弄公寓5樓10日清晨發生火災，警消到場救出2名學童，在頂樓加蓋房間內發現一具焦屍。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 112年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市和平東路3段附近巷弄公寓5樓今天清晨發生火災，警消到場救出2名學童，在頂樓加蓋房間內發現一具焦屍，經查死者是40歲林姓男子為學童父親，起火原因待釐清。

台北市警消在清晨6時初獲報，和平東路3段附近巷弄內發生火警，派出大批人員趕赴現場搶救，到場發現一處公寓的5樓已冒出濃煙、火舌，隨即拉水線搶救。

消防員救出2名孩童，分別為11歲女童、6歲男童，2人意識清醒、生命徵象正常，並在5樓頂樓加蓋的屋內發現一具焦屍，火勢在清晨7時初撲滅，火災造成裝潢、家具等被燒毀，燃燒面積約40平方公尺。

警消初步調查，死者為約40歲林姓男子，是2名學童的父親，疑煮早餐時發生火警，2名孩童在發生火災時，逃到頂樓加蓋後方求救，孩童的母親不在國內，已通知死者家屬，詳細起火及案發原因待調查釐清。

由於發生火災地點為頂樓加蓋，台北市建築管理工程處將派員查處違建狀況。（編輯：郭諭儒）1120310

台北市和平東路3段附近巷弄公寓5樓10日清晨發生火災，警消趕赴現場隨即拉水線搶救。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 112年3月10日
台北市和平東路3段附近巷弄公寓5樓10日清晨發生火災，警消趕赴現場隨即拉水線搶救。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 112年3月10日
#台北市
#和平東路3段
#台北市建築管理工程處
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族