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詐騙車手南下拜神求改運 中市警尾隨逮人送辦

2023/3/11 18:05
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（中央社記者蘇木春台中11日電）陳姓男子等人組成車手集團協助詐騙集團取款，提款區域遍及大台中地區，陳男南下屏東縣某處神壇祈求改運時，台中市警方循線逮捕並拘提其他成員到案，陳男等5人被依法送辦。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊今天發布新聞稿表示，某詐騙集團自去年下半年起喬裝股票投資專家慫恿被害人加入股票投資LINE群組，並在群組中傳遞高獲利等訊息取得被害人信任，讓被害人誤信只要在家操作手機即可輕鬆投資，且能獲利豐碩。

警方查出，被害人若受騙依照指示匯款，事後欲提領投資獲利時，詐騙集團即失聯。被害人匯入人頭帳戶相關款項則由以28歲陳男為首的車手集團取款，提款區域遍及大台中地區，提款總金額逾新台幣千萬元。

警方今年2月間跟監蒐證後，日前循線前往屏東縣枋山鄉一處漁港旁的私人神壇將陳男逮捕到案。陳男供稱，因近日有感遭警方追緝，因此到神壇祈求改運，但仍遭警方逮捕。

陳男落網後，警方陸續拘提其餘4名車手成員到案。警詢後，陳男等5人都依詐欺、洗錢等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，警方並持續向上擴大追查詐騙集團機房。（編輯：戴光育）1120311

#詐騙車手
#改運
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