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OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
首頁 / 社會

屏東恆春商家遭槍擊尋仇 檢警逮2男羈押禁見

2023/3/15 13:41
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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東縣恆春鎮一家商店，9日遭人開槍尋仇，屏東檢警連日追查，將涉案的鄭姓及尤姓男子查緝到案，2人今天凌晨羈押禁見。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿表示，鄭姓男子向尤姓男子借用具有殺傷力的手槍及子彈藏放於家中，9日凌晨鄭男的顏姓友人告知日前遭恆春鎮一家商家的員工毆打，鄭男答應為顏男報仇，就持槍前往商行鐵捲門射擊4槍，隨即逃離現場。

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屏東檢警成立專案小組連日追查並掌握具體事證，昨天將涉案的鄭男、尤男查緝到案，經檢察官訊問，認違反槍砲彈藥刀械管制條例犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，向台灣屏東地方法院聲請羈押禁見，法院於今天凌晨裁准。

屏檢呼籲，具殺傷力手槍、子彈，為槍砲彈藥刀械管制條例所列管違禁物，民眾如知悉他人製造、販賣、持有或藏放槍械子彈應勇於檢舉，以免嚴重危害治安與民眾生命安全。（編輯：郭諭儒）1120315

#屏東縣
#台灣
#屏東地方檢察署
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