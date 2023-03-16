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被指向北韓購買油畫涉資恐法 男子獲不起訴

2023/3/16 10:38
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（中央社記者林長順台北16日電）趙姓男子涉嫌向被聯合國安理會列為制裁法人的北韓公司購買油畫，涉嫌資恐防制法。台北地檢署偵辦後，因無法確認油畫來源，也查無趙男資金流向北韓公司，將全案不起訴。

聯合國安全理事會於民國106年間做出1718號決議，對北韓進行相關經濟及商業制裁，法務部於同年8月7日公告該決議及制裁名單，任何人不得直接或間接為其收集或提供財物或財產上利益。

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檢調獲報，某企業負責人趙姓男子自106年10月至107年6月間，透過中間人聯繫一家被列入制裁名單的北韓公司金姓畫家，以7700美元代價買進12幅這家公司畫家作品。趙男另於108年間向金男購入4幅油畫，涉嫌違反資恐防制法。

趙男到案時，坦承有購買北韓畫作，但供稱是向中國賣家購買北韓畫作，不知道那些畫來自被聯合國安理會制裁的公司。檢察官查出，相關畫作寄件地點是中國，也沒有趙男匯款給北韓公司的紀錄，認為趙男犯罪嫌疑不足，予不起訴處分。（編輯：方沛清）1120316

#北韓
#聯合國
#資恐防制
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