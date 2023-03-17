高薪騙台人去柬埔寨詐騙 南投地檢署起訴4嫌

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）人蛇集團以高薪誘騙台灣人去柬埔寨從事詐騙工作，有南投縣民付贖金或被當地警方救出才返台，南投檢警偵辦，依人口販運防制法、中華民國刑法等對4名犯嫌提起公訴。

「安哥」人蛇集團主嫌劉哲伊誘騙逾百名台灣人去柬埔寨從事詐騙工作，其中有受害人設籍南投縣，南投地方檢察署檢察官張姿倩指揮南投縣警察局埔里分局、信義分局偵辦，全案依刑法第297條第1項意圖營利以詐術使人出中華民國領域外者、人口販運防制法起訴。

南投地檢署今天發布新聞稿表示，劉男犯罪集團以感情交往、博奕、投資等詐術，詐騙不特定歐美人士，並設有業務部負責詐騙、模特部負責與被害人視訊或通話，及業務部、人事部等文書作業，以每月底薪新台幣4萬元、高獎金等話術，召募人員去柬埔寨從事詐騙。

南投地檢署指出，此案被告蔡姓男子負責聯繫受召募民眾及偕同辦理、代領護照，並載去桃園國際機場；詹女負責偽造受召募者的疫苗接種卡；朱姓、林姓男子負責安排、接送受召募民眾前往桃園機場。

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地檢署指出，被害人魏姓女子、全姓男子等人因高薪，分別於民國111年7月由蔡男或林男載到桃園機場搭機到柬埔寨，再由犯罪集團接應至特定地點，並告知被害人若不服從、報警或發定位將被毆打和電擊，部分被害人被拘禁且沒食物吃，家屬透過管道協助才返國。

檢方指出，通緝中的劉姓主嫌、集團以求職打工騙台灣民眾去柬埔寨從事詐騙，全案經偵查終結，對蔡男、詹女、林男、朱男依刑法、人口販運防制法等罪嫌提起公訴；對於類似人口販運案件，持續加強查緝，也提醒民眾不要輕易相信「事少高薪」的話術。（編輯：謝雅竹）1120317