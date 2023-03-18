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慣竊潛入百貨公司倉庫偷遊戲機 北市警逮人送辦

2023/3/18 11:48
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（中央社記者劉建邦台北18日電）許姓男子多次潛入北市信義區百貨公司倉庫專偷PS5等遊戲主機，造成3家業者財損共約新台幣10萬餘元。警方循線逮人，許男供稱因缺生活費且欠債才犯案。警詢後，許男遭送辦。

台北市警察局信義分局今天召開記者會，偵查隊副隊長徐崧騰表示，警方2月20日獲報，轄區某百貨公司遭人行竊，經調監視器畫面掌握竊賊身影，查出37歲許姓男子涉案。

警方表示，有多次竊盜前科的許男在2月20日先進入信義區某百貨公司觀察，再趁店員點貨時尾隨進入沒有管制卡的倉庫內，涉嫌偷走索尼（Sony）PS5遊戲主機、任天堂Switch遊戲主機後，趁隙逃離現場。

許男涉案後，警方指出，許男把贓物放在網路兜售，順利售出，案發5天後又用同樣手法前往台北市信義區另一家百貨公司犯案，且還是鎖定偷走PS5、Switch遊戲主機。

警方表示，許男涉嫌刻意選百貨公司店員在清點貨品或關店之際下手行竊，造成3家業者受害，業者共被偷走4台PS5遊戲主機、2台Switch遊戲主機，總財損約新台幣10萬餘元。

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警方掌握相關證據，見時機成熟，日前赴許男位於新北市新莊區租屋逮人。許男供稱，因無生活費且積欠債務才犯案。警詢後，警方依竊盜罪嫌把人移送台北地檢署偵辦。

信義警分局表示，百貨公司及商圈應針對倉庫或存放貨品空間加強保全系統或指派人員看管，並與派出所保持聯繫，警方會增加轄區巡邏密度，並針對人潮聚集的大型商場周邊加強防竊勤務。（編輯：戴光育）1120318

#徐崧騰
#PS5遊戲主機
#台北市警察局信義分局
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