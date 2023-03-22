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前台北市區監理所長涉收賄 一審判12年

2023/3/22 09:55
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（中央社記者林長順台北22日電）台北市區監理所前所長袁國治等涉嫌收受賄賂、插乾股診所收取分紅，被檢方依貪污治罪條例等罪起訴。台北地方法院今天判處袁國治有期徒刑12年，全案可上訴。

檢方起訴指出，李姓、黃姓駕訓班業者有意在士林監理站附近開設體檢診所，邀請袁國治插乾股，分紅4成，袁男同意後，協助核准診所成為北市所委託代辦的私立體檢醫療院所，並藉故讓原本駐點在監理站內的醫院人員撤離，使得診所獲取龐大體檢費收入。

檢方統計，袁國治總計收受診所分紅新台幣171萬2000元賄款，以及茶葉、油卡共1萬8000元的不法利益。

袁國治也負責管理停車場設置跟變更業務，檢方查出，一名王姓租賃業者於108年間急需設置停車場，涉嫌行賄袁國治10萬元，使得袁國治加速辦理停車場設置案，並火速核准通過。

檢方另查出，台北市濱江街一名邱姓汽車代驗業者想取得國有土地承租權，找上擔任車輛管理科陳姓科長，承諾若取得承租權，將給予陳男、袁國治5%股份。陳男同意協助，但最後邱男未取得承租權。

台北地檢署依貪污治罪條例等罪起訴袁國治等人，歷經3年審理，台北地方法院今天判處袁國治應執行有期徒刑12年。全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1120322

#袁國治
#台北市
#士林監理站
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