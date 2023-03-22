食品容器公司短報回收費1.25億 負責人繳億餘緩起訴

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）生產食品包裝容器的彰化禹昌公司，為少繳回收清除處理費，涉短報一次性容器生產量，環保署查出公司負責人賴男及其妹短繳1億2514萬餘元，彰檢今天偵結，考量2被告已繳1億多元，緩起訴處分。

彰化地方檢察署發布新聞稿指出，彰化大村鄉禹昌公司負責人賴男及擔任財務主管的妹妹，自民國108年開始，為減少成本、少繳回收清除處理費，涉嫌短報一次性容器生產量。

檢方指出，禹昌公司每2個月須向資源回收管理基金管理會申報生產營業量，再依營業量繳納回收清除處理費；賴男要求員工登入環保署網站時，僅申報部分生產營業量，短報回收清除處理費，向環保署詐得不法利益新台幣1億2514萬8363元，應補繳及裁罰金額為2億5029萬多元。

彰化地檢署檢察官前往禹昌公司等地搜索時，查獲禹昌公司涉嫌逃漏稅6887萬元，加上補繳、裁罰金額總計為3億1916萬多元，檢方認為賴男等人涉犯刑法詐欺等罪。

不過，被告賴姓兄妹接受訊問時坦承犯案，檢察官考量被告2人於偵查中，已繳納其中1億2000萬元，餘款囑託法務部行政執行署彰化分署執行分期付款中，給予被告2人緩起訴處分。（編輯：陳仁華）1120322