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首頁 / 社會

國軍槍枝疑外流 警初步鑑定為模擬槍經改造

2023/3/23 12:07
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（中央社記者高華謙新北23日電）警方昨天在桃園龜山區執行檢肅槍械案件時，發現1把長槍半成品型號疑與軍方有關；經初步鑑定，這把槍原本就是模擬槍，不過已經加工改造；目前仍待軍方確認是否為軍方用品。

內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊日前掌握情資，指61歲羅嫌涉改造槍械及子彈，且疑似在桃園市龜山區改造槍械。

保二刑大昨天與桃園市政府警察局龜山分局持票搜索時，在羅姓犯嫌住處搜出3把具有殺傷力的長槍成品、1把長槍半成品、1萬8000餘顆子彈、1把模擬手槍、1顆榴彈（有無火藥待鑑定）、1批槍枝零組件與1批改造工具，現場宛如兵工廠。

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警方調查，由於搜索時發現裝子彈的盒子與步槍型號疑似與軍方有關，因此才會緊急通知軍方一同處理；目前初步判定無其他共犯。

另外，針對社群網站臉書Facebook粉絲專頁「OB設計工作室」指稱長槍半成品是自家生產；保二刑大表示，經桃園市政府警察局鑑識科初鑑結果，這把槍原本就是模擬槍，已經加工改造。至於相關物證是否屬於軍品，正由國防部憲兵指揮部桃園憲兵隊確認中。（編輯：方沛清）1120323

#國軍
#槍枝
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