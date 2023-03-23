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通緝犯陳建寧潛逃出境多年 委辦胞弟喪禮曝行蹤

2023/3/23 12:17（3/23 13:21 更新）
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潛逃出境多年的擄人勒贖通緝犯陳建寧（右3）22日被押解回台後，由台南市警方帶到台南接受調查。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月23日
潛逃出境多年的擄人勒贖通緝犯陳建寧（右3）22日被押解回台後，由台南市警方帶到台南接受調查。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月23日
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）潛逃出境多年的擄人勒贖通緝犯陳建寧昨天被押解回台，台南市警方透露，陳建寧胞弟陳建文2年前在台南遭人槍殺，當時不少幫派人士出席喪禮，警方藉機蒐證才掌握陳建寧行蹤。

台南市警察局刑事警察大隊今天召開記者會說明近日掃黑行動成果，其中包含昨天前往桃園機場，押送設籍在台南的陳建寧回台南市進行調查，陳建寧於2001年在嘉義犯下擄人勒贖案，2006年遭嘉義地檢署發布通緝。

台南市刑大大隊長林宏昇表示，台南市警局外事科長王智勇於2年前擔任刑事警察局國際科駐菲律賓聯絡官時，與菲律賓警方密切合作，本次由台南市警局與刑事警察局國際科透過情資分享，與菲律賓警方偵破查獲大批各式長短槍，並將陳男押解返台歸案。

辦案人員私下透露，陳建寧胞弟陳建文原為台南安平地區一帶角頭，2021年在家中遭人槍擊身亡，身在海外的陳建寧委由在台友人舉辦喪禮，當時不少幫派人士到場，台南市警方動員大批警力進行蒐證，過濾情資後掌握陳建寧行蹤，再透過刑事局分享情資給菲律賓警方，台菲合作打擊犯罪。

林宏昇表示，除了緝獲海外要犯，台南警方近一週來掃黑成果豐碩，包括逮捕以陳姓、徐姓、吳姓、顏姓4大藥頭為首的販毒集團，查獲大量毒品，以及破獲以翁姓男子為首的竹聯幫明仁會暴力犯罪集團，警方將持續針對黑幫組織、暴力、槍械、毒品及詐欺集團等犯罪加強查緝。（編輯：陳仁華）1120323

#陳建寧
#陳建文
#通緝犯
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